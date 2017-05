Elisabeth Ackermann

Die 1963 geborene Ackermann war vor Amtsantritt per Februar Musiklehrerin am Gymnasium Liestal gewesen. Nach dem Rückzug des FDP-Herausforderers Baschi Dürr war sie im November im zweiten Wahlgang glatt gewählt worden. Damals Grossrätin, hatte sie überraschend schon im ersten Wahlgang den Sprung in die Exekutive geschafft.