Im Kanton Basel-Stadt ist die Umstellung auf das neue Schulsystem in vollem Gange. Im kommenden Sommer ist sie dann abgeschlossen.

An den über 30 Schulstandorten im Kanton Basel-Stadt besuchten am Montag rund 1500 Kinder zum ersten Mal den Kindergarten, rund 1600 Kinder zum ersten Mal die Primarschule. In den fünf Gymnasien traten keine Jugendlichen ein. Dies, weil die Einführung der neuen Sekundarschule noch in vollem Gang ist. Erst im kommenden Sommer ist die Umstellung auf das neue Schulsystem dann abgeschlossen.

Nicht nur für viele Kinder war es der erste Schultag, sondern auch für den Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer. Er ist seit einem halben Jahr im Amt und wohnte erstmals einem Schulstart bei. Dafür suchte er sich das Gotthelf- und Gottfried-Keller-Schulhaus aus. Die reformierte Sekundarschule solle die Berufslehre stärken, erklärte er dabei. Basel-Stadt hat derzeit eine überdurchschnittlich hohe Quote an Gymnasiasten. Mit einer attraktiveren Sekundarschule könnte man auch wieder mehr Jugendliche für den Weg in eine Berufslehre begeistern.