Trotz abgesagter Fasnacht 2020 liessen es sich am Montagmorgen einige Hundert Baslerinnen und Basler nicht nehmen, um 04 Uhr morgens auf die Strasse zu gehen und zumindest eine Art Morgestraich zu feieren. Dies, obwohl das Licht nicht ausgeschaltet wurde und der «Morgestraich» sowie alle andern Fasnachtsveranstaltungen abgesagt worden waren.

Bild 1 / 11 Legende: Diese Fasnächtler verkleideten sich als Coronavirus. Keystone Bild 2 / 11 Legende: Einzelne Fasnächtler wussten um 4 Uhr nicht so recht, was sie jetzt tun sollen. Wie angekündigt, gingen die Lichter nicht wie gewohnt aus. Keystone Bild 3 / 11 Legende: Stille Trauer um die Fasnacht 2020. Keystone Bild 4 / 11 Legende: Die Polizei versuchte, das Verbot duchzusetzen, hielt sich aber im Hintergrund. Keystone Bild 5 / 11 Legende: Trauerkerzen für die Fasnacht 2020 vor dem Basler Rathaus. Keystone Bild 6 / 11 Legende: Diese Fasnächtler gingen mit Mundschutz um 4 Uhr an den Morgestraich. Keystone Bild 7 / 11 Legende: Brennende Trauer-Kerzen statt laute Fasnachts-Cliquen. Keystone Bild 8 / 11 Legende: Einige wenige Fasnachtsbegeischterte wagten sich trotz Verbot mit Trommeln an den Morgestraich. Keystone Bild 9 / 11 Legende: Morgestraich 2020: Begräbnis, statt Fasnachts-Auftakt. SRF Bild 10 / 11 Legende: Trotz Fasnachts-Verbot wagten sich einige Hundert Menschen am Montag um 04 Uhr auf die Strasse, die meisten allerdings ohne Larve. SRF Bild 11 / 11 Legende: Polizisten hatten den für viele die undankbaren Auftrag, den Morgestraich nicht stattfinden zu lassen. SRF

Statt nach dem legendären «Morgestraich, vorwärts Marsch» das Piccolo an den Mund zu setzen, pfiffen und summten viele den «Morgestraich»-Marsch. Später zogen Cliquen singend durch die Innenstadt. Die meisten erschienen in ziviler Kleidung, ein paar zogen sich allerdings auch das Kostüm an, Larven waren hingegen kaum auszumachen, auch die Laternen fehlten. Wie unser Reporter berichtet, waren der Rümelinsplatz und der Spalenberg - die üblichen Hotspots am «Morgenstraich» - weitgehend menschenleer.

Auch die Polizei war präsent. Sie hatte die Aufgabe, den «Morgestraich» nicht stattfinden zu lassen.