Gateway Basel Nord

Pro Natura Basel will die Naturschutz-Zone erhalten und kämpft darum gegen das Hafenbecken 3.

Pro Natura Basel

Die Naturschutz-Organisation kämpft an vorderster Front gegen Gateway Nord. Denn das Hafenbecken 3 ist auf einer Natur-Schutzzone geplant. Dort habe sich in den letzten Jahrzehnten eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt angesiedelt. Das Projekt würde diese Landschaft zerstören. Pro Natura sagt, das Gebiet sei unantastbar; das Hafenbecken müsse an einer anderen Stelle gebaut werden.