Die SP-Fraktion des Basler Bürgergemeinderats möchte, dass Frauen in Zukunft in allen Zünften der Stadt Basel, in den Vorstadtgesellschaften Grossbasels und in den Drei Ehren-Gesellschaften Kleinbasels aufgenommen werden. Bis heute können Frauen nur in drei von 30 Zünften Mitglied sein.

Dass Frauen der Zugang zu Zünften verwehrt werden darf, verstosse jedoch gegen die Basler Kantonsverfassung. Diese sieht vor, dass Frau und Mann ohne Einschränkungen gleichberechtigt sind. Aus diesem Grund fordert Jan Goepfert, SP-Mitglied des Bürgergemeinderats, dass sich die Zünfte für Frauen öffnen. «Zünfte und die anderen Kooperationen haben einen öffentlich-rechtliche Charakter. Darum sind sie an die Vorgaben der Kantonsverfassung gebunden.»

Der Basler Bürgergemeinderat behandelt heute den Auftrag.