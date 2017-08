Das Baselbiet stimmt im Herbst über den Margarethenstich ab. In den Trams hängen Gratis-Plakate des Pro-Komitees.

Die Baselland Transport AG (BLT) hat sich öffentlich für den Margarethenstich ausgesprochen. Die BLT wollen, dass die neue Tramstrecke gebaut wird. Dass die BLT die Kampagne also ideologisch unterstützt, ist kein Geheimnis.

Als Kampagnenstart hat das Pro-Komitee letzte Woche ein 17er-Tram gechartert und Medienschaffende zu einer Fahrt eingeladen. Normalerweise würde eine solche Fahrt, die von Oberwil bis zum Badischen Bahnhof und zurück führte rund 800 Franken kosten.

« Wir führen keinen Abstimmungskampf » Andreas Büttiker

BLT-Direktor

Das Pro-Komitee musste aber nichts bezahlen: «Das Komitee hat uns angefragt und wir haben uns einverstanden erklärt, das Tram kostenlos zur Verfügung zu stellen», sagt BLT-Direktor Andreas Büttiker.

Und wer in den nächsten Wochen in einem der gelben Tram oder Bus fährt, sieht womöglich auch eines der 250 Plakate, die das Pro-Komitee aufhängen liess. Eigentlicher Kostenpunkt: 2000 Franken. Das Komitee musste für das Aufhängen der Plakate in den Trams und Bus der BLT aber nichts bezahlen.

Das sei eine Gratwanderung, gibt auch Andreas Büttiker zu, denn die BLT gehören zur Mehrheit dem Kanton Basel-Landschaft und den Gemeinden. «Wir sind uns dieser heiklen Funktion bewusst», sagt Büttiker, und ergänzt, dass der BLT-Verwaltungsrat zu 100 Prozent hinter dem Projekt stehe.

Man müsse sich nicht verstecken, ihm sei aber wichtig zu sagen: «Wir führen keinen Abstimmungskampf.»