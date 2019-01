Der Vorstoss für ein Moratorium wurde von SP-Rätin Danielle Kaufmann eingereicht, nachdem Baudirektor Hanspeter Wessels (BS) und Baudirektorin Sabine Pegoraro (BL) das Projekt im Herbst vorgestellt hatten.

Der Vorstoss verlangt einen Planungs-Stopp von 10 Jahren. Er wurde von den bürgerlichen im Rat bekämpft, allerdings ohne Erfolg. Der Rat überwies ihn der Regierung mit 50:43 Stimmen.

Die Regierung muss jetzt eine Stellungnahme ausarbeiten und dem Parlament vorlegen.

Der Westring ist eine unterirdische Ring-Autobahn im Westen von Basel, welche die Autobahn-Stammlinie der A2 mit der Nordtangente und der A35 verbinden würde. Im letzten September stellten der Basler Baudirektor Hanspeter Wessels und seine Baselbieter Kollegin Sabine Pegoraro das Grossprojekt vor.

Es wäre, wenn es umgesetzt wird, eine der grössten Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur der Region Basel der kommenden Jahrzehnte.

Heftige Kritik von Links

Als SP-Grossrätin Danielle Kaufmann von diesen Plänen hörte, habe sie ihren Ohren nicht getraut, wie sie sagt. Mehr Strassen würden nur zu mehr Verkehr führen, sagt Kaufmann. In Zeiten des Klimawandels müsse der Kanton stattdessen dringend in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs investieren. Sie reichte deshalb den Vorstoss ein, der die Westring-Pläne stoppen würde.

Westring als Entlastung für die Quartiere

Christophe Haller, FDP-Grossrat und Präsident des Touring Clubs (TCS) beider Basel, findet es falsch, bereits die Planung zu stoppen. «Wer vernünftig denkt, kann nichts dagegen haben, sich Gedanken zu machen über das Verkehrsproblem in Basel und der Region.» Schon jetzt würden die Basler Quartiere unter all den Autos leiden, die vom Leimental und Allschwil her auf die Autobahn wollen, so Haller. Der Westring würde diese Situation entschärfen.