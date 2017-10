Samstage und Schnapsdaten sind beliebte Hochzeitsdaten: Wer dann heiraten möchte, braucht viel Geduld. Alle Hochzeitstermine für das nächste Jahr werden ab diesem Dienstag vergeben.

Es ist ein ungewöhnliches Bild: Vor dem Basler Zivilstandesamt stehen am Dienstag kurz nach 7 Uhr die ersten Heiratswilligen an. «Wir wollen an einem Samstag heiraten. Das ist aber nur einmal im Monat möglich. Darum stehen wir hier in der Schlange», sagt eine Frau. Denn sämtliche Hochzeitstermine für das nächste Jahr werden ab diesem Dienstag frei gegeben.

Anstehen wie beim Festival

Eine andere Frau ist bereits um 6:30 Uhr auf den Zug, um rechtzeitig hier zu sein. Der Aufwand habe sich aber gelohnt: «Ich bin extrem froh. Wir haben unseren Wunschtermin bekommen.» Dass alle Hochzeitsdaten für das nächste Jahr an einem Tag auf einen Schlag vergeben werden, sei aber ärgerlich: «In Zürich kann man immer genau auf den Tag für das nächste Jahr den Termin online reservieren. Das ist viel praktischer.»

Prinzip der Gleichheit

Massimo di Nucci, Leiter des Basler Standesamts, kann den Ärger der Paare verstehen, räumt aber ein, dass man alle gleich behandeln wolle: «Wir wollen allen die gleichen Voraussetzungen bieten.» So wolle man auch verhindern, dass beliebte Daten schon Jahre voraus «vorreserviert» werden.