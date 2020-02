Erst vor zwei Wochen hat Salome Lang an einem Meeting in Karlsruhe die Höhe von 1 Meter 93 gemeistert. Sie hat damit einen neuen Schweizer Hallenrekord aufgestellt. Sie ist aber überzeugt, dass es noch höher geht: «Meine Mentaltrainerin sagte mir, ich dürfe mir kein Limit setzen. Ich kann es im Moment nicht konkret sage. Aber ich bin überzeugt, dass 1.93 Meter noch nicht das Ende ist.»

Es soll also weiter in die Höhe gehen. Nach einem Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren hat Salome Lang einiges beim Training verändert, vor allem um den Rücken nicht unnötig zu belasten. Ausserdem hat sie den Radius beim Anlauf vergrössert. So erhofft sie sich mehr Tempo beim Absprung und damit auch mehr Höhe.

Eins ist klar, ihr erklärtes Ziel in diesem Jahr ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Das sei ein hohes Ziel, ist sich Salome Lang bewusst. Mit einer Höhe von 1,96 wäre sie direkt qualifiziert. Allerdings zählt gemäss neuem Qualifikationsmodus auch das Ranking: «Es ist immer ein wenig ein Schauen, was die anderen Athletinnen machen. Aber wenn es im Sommer so gut läuft wie bisher im Winter habe ich gute Chancen.»

Tatsächlich: Es qualifizieren sich die besten 32 Hochspringerinnen der Welt. Und im Moment steht Salome Lang auf Weltranglistenplatz 25.

