Mit Überschwemmungen ist im Raum Basel nicht mehr zu rechnen. Der Pegelstand des Flusses nimmt weiter ab.

Der Rhein führt Hochwasser 1:49 min, vom 5.1.2018

Auf den Wintersturm «Burglinde» folgte das Hochwasser. Der Rhein hatte am Freitag bei Basel den kritischen Pegelstand von 7.90 Metern überschritten, zeitweise um fast einen Meter, weswegen der Fluss am Freitag für die Schifffahrt komplett gesperrt wurde. Auch die Fähren mussten am Ufer bleiben.

Für die Container-Schiffe sei der Zeitpunkt ungünstig, sagt Simon Oberbeck, Sprecher der Schweizerisches Rheinhäfen. «Der Freitag ist der Spitzentag im Hafen. Deshalb haben wir es nicht gerne, wenn es an diesem Tag zu Einschränkungen kommt.»

Der Pegelstand des Rheins sinkt derweil wieder. Bereits am Freitagnachmittag konnte die Sperre für die Rheinschifffahrt teilweise wieder aufgehoben werden. Auch bei Wallbach AG entspannt sich die Hochwasser-Situation. Die vorsorglich aufgebauten mobilen, orangefarbenen Wasserschutzelemente werden bereits wieder abgebaut.