Wegen Reklamationen von Nachbarn musste die Holzofenbäckerei einen der beiden Holzöfen stilllegen.

Seit rund sieben Jahren stellt die Holzofenbäckerei ihre Produkte im Allschwiler Bachgrabengebiet her. In der Nachbarschaft haben daran jedoch nicht alle ihre Freude. Grund ist der Rauch, der sich beim Einfeuern der Holzöfen entwickelt und über ein Kamin in die Umgebung gelangt.

Mit dem Westwind zieht der Rauch meistens Richtung Allschwil und dort in die Wohnungen und Nasen der Anwohnerinnen und Anwohner der Hochhäuser beim Bachgraben.

Nach Reklamationen hat der Geschäftsführer der Holzofenbäckerei, Roland Häusler reagiert. Ein Experte zeigte den Angestellten, wie man beim Anfeuern Rauch vermindern kann. Dies nützt jedoch nur bedingt: «Es ist enorm schwierig, dieses Problem in Griff zu bekommen», sagt Häusler.

Geruchsprotokoll soll Klarheit bringen

Diesen Sommer hat Häusler zu einer radikaleren Massnahme gegriffen. Er bäckt ein Teil seiner Produkte nicht mehr im Holzofen, sondern in einem normalen Elektroofen. Die grossen Brote kommen nach wie vor aus dem Holzofen, die kleineren Produkte aus dem Elektroofen. «Dies tut weh», gibt Häusler zu. Er sei jedoch praktisch zu diesem Schritt gezwungen worden.

Ob es mit dieser Massnahme weniger nach Rauch schmeckt resp. stinkt in Allschwil, untersucht das Lufthygieneamt beider Basel derzeit mit Umfragen bei verschiedenen Anwohnerinnen und Anwohnern. Diese führen im August und September ein Geruchsprotokoll. Anschliessend werden diese Protokolle ausgewertet.