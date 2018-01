Die Volksinitiative «Grundrechte für Primaten» verlangt, dass auch Affen in der Verfassung das Recht auf Leben und auf körperliche und geistige Unversehrtheit gewährt wird. Die Regierung hingegen beantragt dem Grossen Rat, diese Initiative für ungültig zu erklären, dies weil Primaten gemäss Bundesrecht keine Rechtssubjekte seien und somit auch nicht Träger von Grundrechten sein könnten.

Während die bürgerlichen Parteien dem Vorschlag der Regierung voraussichtlich folgen und die Initiative für rechtlich unzulässig erklären werden, dürften die SP und das Grüne Bündnis den Antrag stellen, die Initiative ans Verfassungsgericht weiterzuleiten. Die Fragen, welche die Initiative aufwirft, seien für den Grossen Rat zu komplex, sagt die Juristin Michelle Lachenmeier vom Grünen Bündnis, es bedürfe einer intensiven, richterlichen Prüfung.

Das Kernanliegen der Initianten, dass in Basel nicht mehr an Affen geforscht werden soll, dürfte sich indes ohnehin bald erfüllen. Hielten die Basler Pharmaunternehmen in den 1980er-Jahren noch über Tausend Affen, um an ihnen Versuche durchzuführen, ist es heute nur noch die Firma Roche, welche rund 50 Affen hält. Und Roche hat angekündigt, die Primatenhaltung Ende 2018 endgültig einzustellen.