Der RTV Basel verliert das entscheidende Spiel gegen Gossau und steigt in die Nationalliga B ab. Die Basler konnten einen Fehlstart während dem ganzen Spiel nicht mehr gut machen.

Der Aufruf des Clubs, die Mannschaft im Schlüsselspiel zu unterstützten, hatte Erfolg: Über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen in die Rankhof Halle und feuerten ihre Mannschaft lautstark an. Doch es nützte nichts: Am Schluss eines dramatischen Spiels standen die Basler als Absteiger fest - die Ostschweizer konnten sich in die Barrage retten.

Der RTV startete äusserst unglücklich in das Spiel und lag nach wenigen Minuten bereits 1:5 zurück. Diesem Rückstand rannte er fast eine Stunde lang nach und konnte bestenfalls ausgleichen - in Führung gehen konnte er selber nie. Noch 3 Minuten vor Schluss durfte sich der RTV beim Stand von 27:27 Hoffnung machen, doch dann zogen die Ostschweizer nochmals davon und gaben das Spiel nicht mehr aus der Hand. Entscheidend war schliesslich, dass der RTV in entscheidenden Momenten mehrmals 100 prozentige Chancen nicht verwerten konnte.