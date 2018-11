Kirche in Bettingen

Die Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt möchte in der Gemeinde Bettingen präsenter sein und plant, eine neue Kirche mit zusätzlichen Räumen zu bauen. Diese soll an der Brohegasse 3 entstehen.

Die Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt hatte das Vorprojekt finanziert. Nun sei der gesamte Betrag zur Realisierung des Projekts zusammengekommen, sagt Stephan Maurer, Kirchenrat der Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt. «Innerhalb von acht Monaten konnten wir drei Millionen Franken sammeln.» Rund zwei Drittel der Summe seien von verschiedenen Privatpersonen gespendet worden.

Bettingen muss Betrag noch sprechen

Die Gemeinde Bettingen spendet 400'000 Franken. Der Betrag muss an der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2018 jedoch noch definitiv gesprochen werden. Laufe alles nach Plan, könne die Kirche an Weihnachten 2020 eingeweiht werden, so Stephan Maurer.