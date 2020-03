Am 15. März wählt die Bevölkerung in Frankreich ihre Bürgermeister und ihre Gemeinderäte.

Alle sechs Jahre gehen die Französinnen und Franzosen an die Urne und wählen die Exekutive auf lokaler Ebene, also die Gemeinderäte und den Bürgermeister. «Die Kommunalwahlen sind den Menschen sehr wichtig», sagt Jean-Christophe Meyer, seit 20 Jahren Journalist bei der Zeitung «L'Alsace». Und dies, obwohl Frankreich ein Zentralstaat ist und die meisten Entscheidungen in Paris gefällt werden.

Legende: Der Journalist Jean-Christophe Meyer kennt das grenznahe Elsass wie seine Westentasche. SRF

Es stimme zwar, dass der Bürgermeister und die Gemeinde immer weniger Macht haben, sagt Meyer. Dennoch ist der Bürgermeister für die Bürgerinnen und Bürger in den Dörfern und kleineren Städten immer noch jemand Besonderes: «Symbolisch steht der Bürgermeister immer noch in der Mitte des politischen Lebens.»

Der Lokaljournalist Meyer kennt die französischen Gemeinden an der Grenze zu Basel in und auswendig. Das sagt er über die Kommunalwahlen in seiner Region: