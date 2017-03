Basler Fasnacht Laternenausstellung - ein Füllhorn an guten Ideen

Heute, 12:16 Uhr

Abends tauchen die Laternen den Münsterplatz in ein magisches Licht, aber auch frühmorgens hat die Ausstellung ihren Reiz. Dann können die Besucher die Kunstwerke in aller Ruhe betrachten. In diesem Jahr fällt auf, dass die Laternen viele politische Themen aufgreifen.

Patrick Künzle