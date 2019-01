Es ist paradox: Obschon fast alle Gemeinden in der Region wachsen, werden die Friedhöfe in vielen Ortschaften immer leerer. Ursache hierfür ist die Tatsache, dass sich über 80 Prozent der Menschen in der Schweiz heute für eine Urnenbestattung anstelle eines klassischen Grabs mit Grabstein entscheiden. «Die Tendenz geht eindeutig in Richtung Urnenwand», sagt Fritz Kammermann, Gemeindeverwalter von Hölstein.

Weil daneben die traditionellen Gräber aber nicht ewig stehengelassen, sondern in der Regel nach 25 Jahren ausgehoben werden, finden sich auf den Friedhöfen in der Region zusehends weniger Grabsteine. «Wegen dieser Entwicklung wird unser Friedhof immer mehr zur Grünfläche», sagt Kammermann.

Um diesem Trend Einhalt zu gebieten, geht die Gemeinde Hölstein nun neue Wege. Alte Gräber würden nicht mehr nach 25 Jahren aufgehoben sondern länger stehen gelassen. «Diese Gräber werden dann einheitlich mit Sedum bepflanzt, einer Pflanze, die pflegeleicht ist und einmal im Jahr blüht», sagt Kammermann. So könne das Bild des Friedhofes, wie man ihn gewohnt ist, bewahrt werden.