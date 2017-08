In seinen fünf Jahren als Stadtpräsident habe Lukas Ott in Liestal viel bewirken können.

Eine Umfrage in der Liestaler Rathausgasse ergibt ein klares Bild. Stadtpräsident Lukas Ott war bei der Bevölkerung sehr beliebt. Für Liestal sei sein Abgang ein grosser Verlust, so die einhellige Meinung. In seinen fünf Jahren als Stadtpräsident wurde Ott als sehr engagiert wahrgenommen.

Ott habe dafür gesorgt, dass Liestal seine Zentrumsfunktion stärken konnte, sagt eine Passantin. Eine andere betont, dass Ott immer nett und sympathisch gewirkt habe. «Es sind vermutlich alle in Liestal etwas schockiert», sagt sie.

«Grenzen sind für ihn nicht wichtig»

Auch der ehemalige SP-Regierungsrat Urs Wüthrich, der heute ebenfalls in der Rathausgasse unterwegs war, stellt Ott ein gutes Zeugnis aus. Er ist der Meinung, dass Ott für die Aufgabe als Kantons- und Stadtentwickler in Basel qualifiziert ist, gerade weil er sich auch überkantonal engagiert habe. So beispielsweise im Trinationalen Eurodistrict. «Ich denke für ihn sind Grenzen nicht so wichtig wie für andere Menschen.»