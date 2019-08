Bei einem Dachstockbrand in der Kleinbasler Innenstadt sind am frühen Freitag laut ersten Angaben der Polizei zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Grossbrand an der Rheingasse brach aus noch unbekannten Gründen um 2 Uhr in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus aus.

Bild 1 / 3 Legende: Der Brand brach kurz nach 2 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Rheingasse aus. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht. SRF Philipp Schrämmli Bild 2 / 3 Legende: Die Flammen erfassten mehrere Häuser, zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. SRF Bild 3 / 3 Legende: Dieser Dachstock ist völlig ausgebrannt. SRF

Die Rettungskräfte seien die ganze im Nacht im Einsatz gestanden, teilte die Polizei Basel-Stadt mit. Neben Feuerwehrleuten waren auch Polizisten und Sanitäter ausgerückt. Die Greifengasse musste während den Rettungsarbeiten für den öffentlichen Verkehr, und die Rheingasse total gesperrt werden. Mittlerweile fahren die Trams und Busse wieder normal.

Im Wohnhaus, in welchem das Feuer ausbrach, befindet sich auch die Bar Grenzwert. Alle Personen hätten diese rechtzeitig verlassen können, berichtete «Blick.ch» unter Berufung auf einen Augenzeugen.