Die schwächelnde Baselworld und weitere Problemfelder haben im Halbjahresergebnis der Messebetreiberin MCH Group ihre Spuren hinterlassen. Wie das Unternehmen mitteilt, sank der Betriebsertrag um über 9 Prozent auf rund 305 Millionen Franken.

Weniger Besucher, weniger Aussteller

Die Messe begründet diesen Einbruch mit verschiedenen Faktoren. Neben dem starken Franken, seien etwa die Schwächephasen der Uhren- und Schmuckbranche sowie der Automobilindustrie weitere Gründe. Ausserdem würden viele Hersteller ihr Budget vermehrt in digitales Marketing investieren und bei ihren Auftritten an Messen sparen. So ist etwa bei der Baselworld die Ausstellerzahl dieses Jahr um 200 auf 1'300 gesunken. Bei den meisten Messen hätten diese Faktoren Rückgänge zur Folge.

Die Basler wollen aber mit strategischen Initiativen Gegensteuer geben. Dazu zählt etwa die letzte Woche präsentierte neue Luxusmesse Grand Basel. In Basel, Miami Beach und Hongkong will die Messe ihren Besuchern kostbarste Automobile präsentieren.