Die öffentliche Metzgete in Sissach hat am Samstag schon in der Früh viele Interessierte angelockt, darunter auch Familien mit Kindern. Begleitet wurde die öffentliche Schlachtung aber auch von einem kleinen Demonstrationszug. Noch bevor das Schlachten begann, machten etwa ein Dutzend Tierschützer ihren Unmut kund. Mit Transparenten protestierten sie gegen das öffentliche Schlachten von Schweinen. Der Protest verlief friedlich.

Punkt acht Uhr begann dann im Inneren des Hofes der Metzgerei Häring das Schlachten. Mit einem Bolzenschuss hat Metzger Rolf Häring zwei Schweine zunächst betäubt und danach getötet. Dies geschah unter dem prüfenden Auge des kantonalen Amtstierarztes Hansjörg Degen.