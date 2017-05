Die Märkte für Eigentumswohnungen und Mietwohnung entwickeln sich in der Schweiz zurzeit ganz unterschiedlich. Eine zahlbare Wohnungen zu finden, bleibt in der Region Basel schwierig.

Die Bautätigkeit in der Region Basel sei derzeit zwar gross, jedoch vor allem in dünner besiedelten Gebieten wie im oberen Baselbiet und im Laufen- und Fricktal, erklärt Stefan Meier von der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner AG.

Weniger gebaut werde derzeit in der Stadt Basel und in den Gemeinden rund um die Stadt. «Dazu kommt, dass es in der Stadt und im unteren Baselbiet viele ältere Wohnungen gibt. Hier besteht Erneuerungsbedarf», sagt Meier. Es werde also wenig gebaut und dazu sei die Zahl attraktiver Wohnungen klein, auf der anderen Seite sei die Nachfrage nach Wohnungen gross. Dies führt zu einem starken Preisanstieg bei attraktiven Wohnungen.

« Der Preisanstieg ist derzeit höher als im Grossraum Zürich. » Stefan Meier

Wüest Partner AG

Die Aussichten seien jedoch nicht schlecht, so Meier. Es gibt mehrere Entwicklungsgebiete auch in der Stadt Basel und grössere Bauprojekte stehen an. Auf die Mietpreise muss sich diese Entwicklung jedoch nicht unbedingt positiv auswirken. «Wenn die Beschäftigung so anzieht, wie derzeit prognostiziert, wird auch die Nachfrage nach Mietwohnungen wieder grösser.» Dann steigen auch die Mietpreise weiter.