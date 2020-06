Viele Menschen in der Region Basel freuen sich auf kommenden Montag, 15. Juni. Dann nämlich gehen die Grenzen, die wegen Corona über Monate geschlossen waren, wieder auf. Bis vor wenigen Tagen war das keine Frage. Doch dann hiess es plötzlich aus Deutschland, die Grenzen würden erst in der Nacht von Montag auf Dienstag geöffnet, «mit Ablauf des 15. Juni», twitterte die Bundespolizei Baden-Württemberg, welche für die Grenzsicherung zuständig ist.

Werden also Menschen aus der Region Basel, die am Montag zum Beispiel ein Paket in Deutschland abholen oder einkaufen wollen, wieder zurückgeschickt? Gegenüber der Zeitung «Schweiz am Wochenende» liess sich die Pressesprecherin des Hauptzollamts Lörrach so zitieren: «Ich gehe davon aus, dass Einkaufstouristen an der Grenze abgewiesen werden.»

Die Möglichkeit, dass am Montag tatsächlich die Schweiz ihre Grenze öffnen könnte - genauso wie auch Frankreich - Deutschland aber erst 24 Stunden später, das sorgt bei der Baselbieter CVP-Nationalrätin und Aussenpolitikerin Elisabeth Schneider-Schneiter für Unverständnis. Sie twitterte: «Chaos ist vorprogrammiert» und sagt gegenüber dem Regionaljournal: «Ich bin sehr enttäuscht, dass man nicht in der Lage ist, die Öffnung so zu koordinieren, wie man das eigentlich vorhatte.»

Sie erwarte nun Kulanz von den deutschen Behörden, sagt Nationalrätin Schneider-Schneiter.

Am Montag finden an mehreren Grenzübergängen zwischen der Schweiz und Deutschland Feierlichkeiten statt zur Wiedereröffnung der Landesgrenzen. Zum Beispiel in Riehen, wo sich am Montag-Morgen auf der Grenze der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz und der Riehener Gemeindepräsident Hansjörg Wilde treffen werden. Wilde kommentiert die Verwirrung um die Grenzöffnung so: «Mich hat es überrascht, dass Deutschland nun doch erst am Dienstag öffnet. Wir hatten das doch miteinander koordiniert.» Verschieben wolle er die Feier aber nicht. Schliesslich seien die Einladungen längst verschickt.

Immerhin besteht die Chance, dass die Grenzöffnung trotz allem doch noch koordiniert geschieht. Denn am Samstag-Nachmittag twitterte der Sprecher des deutschen Innenministers Seehofer, auf Anweisung von Innenminister Seehofer würden die Grenzkontrollen in der Nacht auf Montag «praktisch» eingestellt.

Ob damit das Hin und Her zuende ist und am Montag wieder der freie Personenverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland gilt, wird sich zeigen müssen. Überraschungen sind nicht auszuschliessen.