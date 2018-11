Bild 1 / 2 Legende: Freude über seine Halle - trotz Arm in der Schlinge: der Präsident des neuen Eislaufclub Zunzgen-Sissach, George Lutz SRF Bild 2 / 2 Legende: Endlich wird in Sissach wieder Hockey gespielt. SRF, Peter Bollag

Von aussen ist kaum ein Unterschied zu sehen, innen hingegen wirkt vieles neu und ist es auch: die renovierte Eishalle in Sissach hat an diesem Wochenende ihren Betrieb aufgenommen. Und zwar mit einem Trainingsspiel das die Junioren von Zunzgen/Sissach gegen eine chinesische Auswahl 11:0 gewannen. Am Sonntag Nachmittag gab es ein Eis-Training für den Nachwuchs mit der Baselbieter Eishockey-Legende Kevin Schläpfer zusammen mit Nationalmannschafts-Goalie Leonardo Genoni.

Bei den Verantwortlichen ist die Freude gross - besonders bei George Lutz, dem Präsidenten des «Eislaufclub Zunzgen-Sissach», der extra für die Inbetriebnahme der neuen Halle gegründet wurde: «Der Einsatz aller Beteiligten in den letzten Tagen war sehr gross - und das Resultat kann sich durchaus sehen lassen.» Lutz ist in seiner beruflichen Tätigkeit Eismeister der Basler Kunsteisbahn, findet es aber wichtig, dass auch das Obere Baselbiet ein Eis-Sportzentrum hat.

Freude haben auch die Besucherinnen und Besucher am Eröffnungswochenende: «Ein Bijou», findet ein älterer Besucher. Und ein Junge, der im Eishockey-Dress auf seinen Einsatz wartet, findet vor allem die neue Eismaschine «mega-cool».