Nach den Massnahmen des Bundesrates hat die Regierung des Kantons Basel-Stadt ihre weitergehenden Massnahmen bekannt gegeben. So bleiben alle Schulen ab Montag, 16. März 2020, bis zu den Frühjahrsferien geschlossen. Die Schliessung betrifft alle staatlichen und privaten Kindergärten, Primar- und Sekundarschulen sowie weiterführenden Schulen.

Auch Kindertagesstätten und Spielgruppen sind davon erfasst. Der Kanton will eine Kinderbetreuung für Säuglinge und Kinder bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit nur für jene Erziehungsberechtigte anbieten, die in Gesundheitsberufen arbeiten oder sonstige zwingende Arbeitsverpflichtungen haben und welche die Kinderbetreuung nicht anderweitig organisieren können.

Trotz Gefahr für Grosseltern

Diese Ausnahme gelte auch in Notsituationen, in denen nur eine Betreuung durch Grosseltern möglich sei, heisst es in der Regierungserklärung. Die Kinder dieser ausgewählten Erziehungsberechtigten sollen am Montag in ihre gewohnte Schule oder Kindertagesstätte gehen. Alle anderen Kinder müssen zu Hause bleiben.

Mitte Woche mehr Informationen

Das Erziehungsdepartment wird in der Mitte der kommenden Woche ausführlich kommunizieren, welche Massnahmen zur Aufrechterhaltung des restlichen Schulbetriebs (Abschlussarbeiten, E-Learning etc.) getroffen werden. In diesem Zusammenhang appelliert der Regierungsrat an die Kulanz und Solidarität der Unternehmen gegenüber ihren Mitarbeitenden mit Betreuungspflichten, insbesondere in Zusammenhang mit der Lohnfortzahlungspflicht.

Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen untersagt

Der Regierungsrat hat weiter entschieden, die kantonalen Museen und Sportanlagen ab morgen Samstag zu schliessen. Der Betrieb der kantonalen Verwaltung wird ansonsten ordentlich gewährleistet.

Museen und Sportanlagen ab sofort geschlossen

Der Regierungsrat hat entschieden, die kantonalen Museen und Sportanlagen ab morgen Samstag zu schliessen. Der Betrieb der kantonalen Verwaltung wird ansonsten ordentlich gewährleistet.

Für private Freizeitbetriebe, Museen und Sportzentren gilt die bundesrätliche Verordnung (Maximalzahl von 100 Personen unter Einhaltung der verordneten Präventionsmassnamen).

Für private Freizeitbetriebe, Museen und Sportzentren gilt die bundesrätliche Verordnung (Maximalzahl von 100 Personen unter Einhaltung der verordneten Präventionsmassnamen).