Szenen wie in der Steinen am vergangenen Samstag sollen sich nicht wiederholen. Sonst wird die Polizeistunde vorverschoben.

Die Erlaubnis für Gastrobetriebe, eine grössere Fläche des Boulevards zu nutzen, wird an den Hotspots wieder zurückgenommen.

Nutzt diese Massnahme nichts, wird die Polizeistunde an den neuralgischen Orten auf 22 Uhr vorverschoben.

Hilft das immer noch nichts, werden die Boulevards in den schwierigen Gebieten geschlossen.

Die Polizei wird über Auffahrt mit grösserer Präsenz anwesend sein, um die Covid19-Massnahmen durchzusetzen.

Die Basler Regierung hat beschlossen, in der Steinenvorstadt die erweiterte Boulevardnutzung für die Gastrobetriebe wieder zurückzunehmen. Dies war den Beizen und Bars zugestanden worden, damit sie die Einnahmeausfälle wegen der Covid19-Massnahmen wieder kompensieren können, zumindest teilweise. Diese erweiterte Boulevardnutzung habe am vergangenen Samstag aber mit dazu beigetragen, dass sich zu viele Leute auf zu engem Raum befanden und die Abstandsregeln daher nicht eingehalten werden konnten, sagte der Basler Polizeidirektor Baschi Dürr (FDP) an einem Point de Presse.

Vorgezogene Polizeistunde

Falls diese eingeschränkte Boulevardnutzung nicht den gewünschten Effekt habe, werde die Polizeistunde auf 22 Uhr vorgezogen und zwar nicht nur in der Steinen, sondern auch an andern Hotspots. In einem weiteren Eskalationsschritt können einzelne Boulevards ganz für das Publikum geschlossen werden.

Dürr kündigte zudem an, dass die Polizei noch stärker präsent sein werde, um die Covid19-Massnahmen durchzusetzen, notfalls auch mit Bussen. Er sagte aber auch, die Polizei könne nicht überall anwesend sein.