Die Baselbieter CVP gibt für den ersten Wahlgang der Ständeratswahlen am 20. Oktober keine Empfehlung ab. Am Parteitag der CVP am Donnerstagabend gaben die Christdemokratinnen und Christdemokraten Stimmfreigabe mit 69 zu 7 Stimmen.

Keine Unterstützung, auch nicht für Augstburger

Die CVP hat eine Listenverbindung mit der EVP, gilt also als Partnerin im Kampf um den Nationalratssitz. Trotzdem hat sich die CVP gegen die Unterstützung der EVP-Kandidatin Elisabeth Augstburger entschieden.

Wir haben unseren Mitte-Partnern immer gesagt, dass die Listenverbindung nicht unbedingt eine Unterstützung bei den Ständeratswahlen bedeutet.

Die CVP habe den Wahlkampfpartnern von Anfang an kommuniziert, dass eine Listenverbindung keine Unterstützung bei den Ständeratswahlen bedeute, sagt Parteipräsident Silvio Fareri.

Ob sich diese Entscheidung, keine der Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen auf die Nationalratskandidatur von CVP-Kandidatin Schneider-Schneiter auswirkt, ist noch unklar.