An einem Infoabend will der wegen sexuellen Handlungen mit einem Jugendlichen verurteilte Mann Fragen beanworten.

Es ist eine Geschichte, die man auf zwei Arten erzählen kann. Die eine Version ist knallhart. Ein Mann, ein Pfarrer, hat sich in der Ostschweiz an einem Jungen vergangen. Er wurde deshalb wegen «sexueller Handlungen mit einem Kind», so lautete der Straftatbestand, verurteilt und musste seine Stelle als Geistlicher aufgeben. Und dieser Mann soll nun, sechs Jahre nach seiner Verurteilung, in der Sankt-Frankziskus-Gemeinde in Riehen Pfarrer werden.

Die zweite Erzählweise ist gnädiger. Beim «Kind» handelte es sich um einen Jugendlichen von fast 16 Jahren; bei den «sexuellen Übergriffen» um eine Fussmassage, die der Pfarrer dem Jungen gegeben hatte. Das sei «nicht besonders schlau» gewesen, aber auch nicht «das Delikt des Jahrhunderts», sagt Stefan Suter, ein Basler Anwalt. Als Präsident der Riehener Pfarrwahl-Kommission war er es, der den Mann als neuen Pfarrer vorgeschlagen hatte.

In Riehen werden derzeit beide Versionen dieser Geschichte erzählt. Suter sagt, der Mann, der bereits seit einigen Monaten in der Gemeinde als Seelsorger arbeitet, sei bei den Kirchgängern sehr beliebt. Andererseits haben 132 Pfarreimitglieder einen Antrag unterschrieben, dass der Mann nicht wie üblich in einer stillen Wahl zum Pfarrer ernannt werden soll, sondern in einer Abstimmung bestätigt werden muss.

Bevor es nun zu diesem Urnengang kommt, stellt sich der umstrittene Pfarrer-Kandidat am Donnerstagabend an einer Infoveranstaltung den Gemeindemitgliedern. Er werde seine Situation ausführlich darlegen und sich auch persönlichen Fragen stellen. «Wir sind gespannt, wie viele kritisch eingestellte Gemeindemitglieder kommen», sagt Suter.