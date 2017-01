Flüchtlinge in Europa Polizeiposten in Weil am Rhein noch immer überlastet

Heute, 12:12 Uhr

Noch nie kamen so viele Flüchtlinge nach Weil am Rhein wie im Dezember 2016. Der Polizeiposten stösst schon länger an seine Grenzen. Die Polizisten müssen sich neben dem Tagesgeschäft um die Flüchtlinge kümmern.

Bild in Lightbox öffnen. «Die Zahlen sind anhaltend hoch», sagt Dietmar Ernst vom Polizeipräsidium in Weil am Rhein. «Im Dezember kamen 159 Personen nach Weil am Rhein. Das ist der höchste Stand im gesamten Jahr 2016». Bereits im Sommer reisten viele Flüchtlinge über die Grenze nach Weil am Rhein und meldeten sich dort beim Polizeiposten. Die Zuständigen hofften, dass sich die Situation im Winter beruhigen würde. Das Gegenteil trat ein.

Die Flüchtlinge seien oft ausgehungert und durchfroren, die Polizisten hätten aber kaum Zeit, sich um sie zu kümmern. Deshalb sei mehr Personal an den Grenzposten nötig. Am Nachmittag reist der Innenminister von Baden-Württemberg nach Weil, um einen Augenschein zu nehmen.

walr, Regionaljournal Basel, 12.03 Uhr