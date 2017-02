Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest soll nun doch im Baselbiet stattfinden und zwar in Pratteln. Eine Projektgruppe kommt zum Schluss, dass ein Gebiet in der Hülftenschanz alle Voraussetzungen erfüllen würde.

Von Aesch nun nach Pratteln: Nachdem sich die Durchführung im Birstal als nicht realistisch erwies, möchten die Schwingverbände ihr Fest nun im Gebiet Leimen-Hülften in der Nähe der Hülftenschanz durchführen. Eine Projektgruppe unter der Leitung von Regierungspräsident Thomas Weber kommt zum Schluss, dass der vorgeschlagene Parameter alle nötigen Voraussetzungen erfüllen würde.

Mit diesem Vorschlag scheint nun eine Lösung gefunden worden zu sein. Eine Durchführung in Aesch scheitere am Widerstand der Bauern, die ihr Land nicht zur Verfügung stellen wollten. Im Gespräch war dann eine Durchführung im Joggeli. Mit dem Vorschlag von Pratteln würde das Eidgenössische nun in einer ländlichen Gegend bleiben.