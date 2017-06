Am Montagmorgen laden die Regierungen der beiden Basel zu einer Medienkonferenz. Es geht um den Universitätsvertrag. Nach monatelangem Streit über die Finanzierung der Hochschule scheinen sich die Regierungen von Basel-Stadt und Baselland gefunden zu haben.

Bislang wird die Universität Basel von beiden Kantonen paritätisch finanziert - mit je rund 170 Millionen Franken im Jahr. Weil in Baselland die Finanzen in Schieflage sind, wollen dort Regierung und Parlament bei der Universität jedoch sparen. «Die paritätische Finanzierung ist nicht mehr zeitgemäss», argumentierte Finanzdirektor Anton Lauber in einem Votum im Landrat im Februar.

Welche Lösung die Regierungen am Montag präsentieren, ist noch offen. Denkbar ist, dass ein neuer Finanzierungsschlüssel gefunden wird. Dass in Zukunft jener Kanton mehr an die Uni bezahlt, der finanzstärker ist. Derzeit wäre das Basel-Stadt.