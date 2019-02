Das Komitee ist überzeugt, dass die SP für eine ausgeglichene Exekutive in die Regierung gehört.

Dem Komitee «Bürgerliche und Parteilose für die Konkordanz» gehören 50 bürgerliche und parteilose Gemeinde- und Kantonspolitiker und Politikerinnen an. Mit Ausnahme der SVP - und natürlich der SP und den Grünen - sind alle Parteien vertreten. Sie plädieren für eine ausgewogene Zusammensetzung der Baselbieter Regierung, konkret für eine Rückkehr der SP nach vier Jahren in der Opposition.

«Innerhalb eines wirkungsvollen Exekutivteams ist eine Balance von Meinungen und Haltungen wichtig», sagte der Therwiler CVP-Gemeinderat Beat Zahno anlässlich einer Medienkonferenz am Mittwoch. Und für die Präsidentin der GLP-Frauen Schweiz, Tanja Haller ist «eine Demokratie nur so gut, wie sie ihre Bürgerinnen und Bürger repräsentiert». Dazu gehöre ein angemessener Frauenanteil in den politischen Gremien.

Aber auch auf der Ebene der politischen Inhalte sei eine Wahl von Kathrin Schweizer wichtig, findet EVP-Landrätin Priska Jaberg: «Die soziale Gerechtigkeit muss in der Regierung wieder eine Stimme haben.» Als Vizepräsidentin der drittgrössten Baselbieter Gemeinde Allschwil bringe Kathrin Schweizer auch die notwendige Exekutiv-Erfahrung mit, ist das Komitee überzeugt.

Vor ein paar Tagen trat eine Gruppe von 5 bürgerlichen Gemeindepräsidenten und einer Gemeinderätin, unter ihnen Münchensteins Gemeindepräsident Giorgio Lüthi auf, die Kathrin Schweizers Kompetenzen und insbesondere ihre Teamfähigkeit in Frage stellten. Das jetzt vorgestellte Komitee sei jedoch keine Reaktion auf diesen Auftritt, wurde an der Medienkonferenz betont.