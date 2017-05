1. Mai Umzug Rund 2'000 Leute demonstrieren in Basel für soziale Gerechtigkeit

Heute, 11:50 Uhr, aktualisiert um 14:48 Uhr

Knapp 2000 Personen haben am Montag trotz Regenschauern an der 1.-Mai-Demonstration der Gewerkschaften in Basel teilgenommen. Themen waren die Altersvorsorge aber auch die Fremdenfeindlichkeit.

ernb, Regionaljournal Basel 12:03 Uhr