In einem unscheinbaren Gewerbehaus in Bottmingen lagern seit kurzem 4000 menschliche Skelette. Die Ältesten stammen aus der Zeit von rund 7000 Jahren vor Christus. In dieser Grösse ist diese neue Sammlung der Uni Basel europaweit einzigartig.

Von Aesch nach Bottmingen

Ein grosser Teil der neuen Sammlung lagerte bisher in Bananenkisten im Untergeschoss einer Turnhalle in Aesch. Nicht gerade eine optimale Umgebung für die Lagerung von alten Knochen. Wegen der schlechten klimatischen Bedingungen in diesem Keller und den hohen Stapeln an Bananenkisten seien diese teilweise auch beschädigt worden, sagte der Baselbieter Kantonsarchäologe Reto Marti anlässlich der Eröffnung der neuen Sammlung. "Mit dem neuen Standort und dem grossen Lager, hat dieser einzigartige Schatz eine Zukunft", sagt Marti.

Bessere Forschung dank grosser Sammlung

Der neue Standort soll es auch Studierenden der Uni Basel ermöglichen im Rahmen von Praktikas mit den Skeletten zu arbeiten und daran zu forschen. Jörg Schibler, Professor für Archäologie an der Uni Basel sagt, dass die grosse Anzahl an Skeletten aus unterschiedlichsten Zeiten es möglich mache, Skelette untereinander zu Vergleichen und damit die Arbeit der Wissenschaftler vereinfache.

(Regionaljournal Basel, 6.32 Uhr)