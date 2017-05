Der Kanton Basel-Stadt möchte, dass mehr Pensionierte aus grossen Wohnungen in kleinere umziehen. Um einen Anreiz zu schaffen, gibt es für ältere Mieterinnen und Mieter kleinere Wohnungen des Kantons zur Schnäppchen-Miete.

Wer in einer grossen Wohnung von Immobilien Basel-Stadt wohnt und mindestens 65 Jahre alt, profitiert ab diesem Sommer von einem ganz speziellen Angebot: Die kleinere Wohnung gibt es zum Schnäppchenpreis, mindestens dann, wenn die Mieterinnen und Mieter schon lange in einer Wohnung wohnen und bereits von einem sehr tiefen Mietzins profitieren.

Das Problem ist nämlich: Langjährige Mieterinnen und Mieter, die in eine altersgerechte und kleinere Wohnung umziehen wollen, finden auf dem Markt oft keine ähnlich günstigen Wohnung. Sie blieben deshalb in den für sie eigentlich zu grossen, aber eben auch sehr günstigen Wohnungen. «Auch kleinere Mietwohnungen sind oft teurer, als die aktuellen Mietzinse, welche ältere Bewohner nach Jahren für ihre Wohnung bezahlen», schreibt Immobilien Basel-Stadt in einer Medienmitteilung. Die kleinere Wohung, zum Beispiel auch neue Wohnungen mit Lift, gibt es also zu denselben günstigen Bedingungen, wie die grosse.

« Wir können niemanden zwingen aus einer Wohnung auszuziehen, aber wir wollen einen Anreiz schaffen. » Eva Herzog

Finanzdirektorin

Dank diesem Angebot soll Bewegung in den Wohnungsmarkt kommen, so dass wieder vermehrt grosse Wohnungen für Familien frei werden. «Wir können niemanden zwingen aus einer Wohnung auszuziehen, aber wir wollen einen Anreiz schaffen für all jene, die gerne aus einer grossen Wohnung ausziehen würden, sich dies aber nicht leisten können», sagt Finanzdirektorin Eva Herzog. Wer jetzt profitieren und in eine kleinere Wohnung umziehen will, hat drei Jahre Zeit sich zu entscheiden. So lange ist das Angebot vorerst befristet.

