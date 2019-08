Zahl der Gymnasiasten sinkt in Basel deutlich

Schulanfang in der Region

Vor einiger Zeit liess das Basler Erziehungsdepartement von Regierungsrat Conradin Cramer verlauten, es möchte die Zahl der Schülerinnen und Schüler reduzieren, die von der Sekundarschule ins Gymnasium wechseln. Grund: Wegen der Schulharmonisierung sei die Gymnasialquote von rund 35 auf 45% gestiegen. Das sei zu hoch.

Die Lehrerinnen und Lehrer waren in der Folge aufgerufen, beim Notenverteilen strenger zu werden.

Gymnasialquote auf unter 40%

Laut der neusten Statistik, sinkt ab dem neuen Schuljahr, das morgen beginnt, die Gymnasialquote auf 37,2%. In Zahlen ausgedrückt gehen ab morgen 59 Schüler weniger auf Gymniasium als letztes Jahr, als die Quote noch bei 41,2% lag.

Auch in Baselland sinkt die Zahl der Gymnasiasten leicht und zwor um total 43 Kinder auf noch 825. Baselland kennt allerdings keine Gymnasialquote, die es erreichen möchte.

Insgesamt steigt die Schülerzahl stark

Insgesamt steigen in beiden Kantonen die Schülerzahlen. In Basel-Stadt spricht man sogar von einem Rekord. In der Stadt gibt es vor allem mehr Kindergärtner und zwar 134 mehr als im letzten Jahr.

Insgesamt steigt die Schülerzahl in der Stadt von 19 670 auf 20 040 Schülerinne und Schüler. Die Zunahme wird auf die wachsende Bevölkerung zurückgeführt.

Auch in Baselland gibt es mehr Schüler: Im vergangenen Jahr waren es 29 465, ab morgen werden es 30 224 sein.