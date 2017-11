Schule richtet sich nach Zugfahrplan

Schülerinnen und Schüler der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Muttenz dürfen länger schlafen als andere; die Schule passt die Vorlesungszeiten nämlich dem Zugfahrplan an und verlegt etwa einen Drittel der Schulstunden auf später, auf nach der Rushhour.

Damit entlastet die FHNW in ihrem Neubau in Muttenz die SBB, deren Züge in den Hauptverkehrszeiten voll bis übervoll sind. Etwas später seien die Züge aber oft nur zu einem Drittel ausgelastet, schreiben SBB und FHNW in einer gemeinsamen Mitteilung. Im Gegenzug zum angepassten Stundenplan lässt die SBB ab 2018 zwei Interregio-Züge neu in Muttenz halten.

Im Neubau werden 4500 Leute studieren oder arbeiten

Im neuen Campus werden ab Herbst 2018 rund 3700 Studentinnen und Studenten Vorlesungen besuchen und 800 Menschen arbeiten. 80 Prozent von ihnen werden mit dem öffentlichen Verkehr nach Muttenz reisen, erwarten SBB und FHNW.