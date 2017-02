Die Zahlen der Notfallpatienten steigen jedes Jahr. Dies, obwohl viele Patienten gar nicht auf die Notfallstation müssten. Um diesen Trend zu stoppen, fordert der Chefarzt des Basler Universitätsspitals ein Schulfach Gesundheit. Beim Basler Erziehungsdepartement hält man von dieser Idee aber wenig.

Bereits heute habe man ein umfassendes Angebot, um den Schülerinnen und Schülern das Thema Gesundheit näher zu bringen, sagt Simon Thiriet, Mediensprecher des Basler Erziehungsdepartements.

Konkret gäbe es mehrere Kurse, die Lehrerinnen und Lehrer für ihre Klassen buchen können. Darunter ist jedoch noch kein Angebot, welches den Schülern erklärt, wie man eine Erkältung oder offene Wunden behandelt. Dies forderte der Chefarzt des Universitätsspital Basel, Roland Bingisser, in einem Interview mit der «Schweiz am Sonntag».

Freiwilliger Kurs möglich

«Tatsächlich haben wir noch keinen solchen Kurs», sagt Simon Thiriet. Aber er könne sich gut vorstellen, ein solches Angebot in Zukunft anzubieten. «Die Datenbank mit den Angeboten wird laufend aktualisiert. Gut möglich also, dass nächstes Jahr so ein Kurs auf dem Programm steht».

Auch dieser Kurs wäre dann allerdings auf freiwilliger Basis. «Alles andere ist unrealistisch», sagt Thiriet. Denn bei einem obligatorischen Schulfach Gesundheit müsste man die gesamte Stundentafel umkrempeln. Und dies sei in Zukunft nicht geplant.