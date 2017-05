Baselbieter Landrat Sollen Lehrer auch im Gemeinderat sitzen dürfen?

Der Baselbieter Landrat will nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer in der gleichen Gemeinde in der sie arbeiten im Gemeinderat sitzen. Dies hat der Rat an seiner letzten Sitzung entschieden. Nun soll am Donnerstag noch einmal über das Thema diskutiert werden.

Bild in Lightbox öffnen. Am Donnerstag diskutiert der Landrat zum zweiten Mal über die Teilrevision des Gemeindegesetzes. Mir diesem Gesetz soll die sogenannte Unvereinbarkeits-Regelung in den Gemeinden ausgeweitet werden. Künftig sollen auch in der Wohngemeinde angestellte Gemeindelehrkräfte und Sozialarbeiter nicht mehr in den Gemeinderat oder eine kommunale Kontrollbehörde gewählt werden. Mit der Änderung soll das Konfliktpotential vermieden werden, hatte der Rat in seiner letzten Sitzung entschieden. Zusatzinhalt überspringen Initiativrecht in Gemeinden Mit der Revision des Gemeindegesetzes soll auch das Recht auf Volksinitiativen auf kommunaler Ebene in allen Gemeinden ermöglicht werden. Die Landrats-Fraktionen haben sich in erster Lesung am 6. April dafür ausgesprochen. In den meisten Baselbieter Gemeinden kann heute nur die Gemeindeversammlung über Volksbegehren entscheiden. Dagegen gewehrt hat sich SP-Landrat Thomas Bühler. Bühler ist seit 40 Jahren Lehrer in Lausen und sass dort 14 Jahre im Gemeinderat. «In dieser Zeit gab es nie Probleme mit der Doppelfunktion», sagt er. Anstellungsbehörde für Lehrpersonen sei sowieso nicht der Gemeindrat sondern der Schulrat und die Berührungspunkte zwischen Gemeinderat und Lehrerschaft seien klein. Zudem könne bei Entscheidungen zum Thema Schule der betroffene Gemeinderat in Ausstand treten. « Die Kandidaten-Suche ist in viele kleinen Gemeinden heute schon schwierig. » Regula Blochwitz

Gemeindepräsidentin Wittinsburg Unterstützung erhält Thomas Bühler vom Gemeindevertretern von kleineren Gemeinden. Dies sei auch mit ein Grund, dass er das Thema am Donnerstag nochmals im Landrat einbringen will. Regula Blochwitz, Gemeindepräsidentin der 420-Seelen-Gemeinde Wittinsburg betont, besonders in kleinen Gemeinden sei es wichtig, dass es wenig Einschränkungen gibt für Gemeinderats-Kandidaten. «Die Kandidaten-Suche ist in viele kleinen Gemeinden heute schon schwierig. Da sind Lehrer, die sich in der Gemeinde engagieren wollen, sehr willkommen.» Die Chancen, dass Bühler am Donnerstag Erfolg hat und der Landrat noch einmal auf den Entscheid zurückkommt, sind jedoch gering. Beim letzten Mal fiel der Entscheid mit 45:26 Stimmen gegen Lehrer in Gemeinderäten doch ziemlich klar aus. Audio «Keine Lehrer im Gemeinderat (03.05.2017)» abspielen. Audio «Keine Lehrer im Gemeinderat (03.05.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Keine Lehrer im Gemeinderat (03.05.2017) 2:09 min

ernb, Regionaljournal Basel 06:32 Uhr