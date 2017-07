Seit 15 Jahren werden in Basel Spielstrassen, sogenannte Begegnungszonen, eingerichtet. Mittlerweile gibt es in Basel rund 80 solche Strassen. Diese kommen bei der Bevölkerung gut an, das zeigt eine Umfrage des Basler Baudepartements.

Die Menschen würden die Begegnungszonen als Begegnungsorte nutzen und als sicheren Spielraum schätzen, heisst beim Baudepartement. Besonders Familien mit Kinder würden die Strassen mit Höchstgeschwindigkeit 20 km nutzen.

Die Umfrage zeigt Verbesserungspotenzial im Bereich des Verkehrs: Immer noch würden zu viele Autos mit teilweise zu hoher Geschwindigkeit durch die Begegnungszonen fahren. Ausserdem wünschen sich die Anwohnerinnen und Anwohner, dass sie bei der Gestaltung der Begegnungszonen mehr mitreden könnten.