Fast auf den Tag genau ist Steve Beutler seit einem Jahr Leiter des Sportamts Basel-Stadt an der Grenzacherstrasse. Vor wenigen Tagen ist er 45 Jahre alt geworden. Auffallend selten kommt er in den Medien vor und stand bis jetzt im Gegensatz zu seinem Vorgänger Peter Howald nie in den Schlagzeilen. «Das steuere ich nicht proaktiv. Ich bin der Typ, der sachlich und gewissenhaft arbeitet und einfach versucht, einen guten Job zu machen», sagt er selbst.

Zuerst habe er die politischen Abläufe kennen lernen müssen. im Moment arbeite er an der Fertigstellung eines neuen Sportkonzepts. Auch die Renovierung der Kunsteisbahn St. Margrethen und des Hallenbads Rialto beschäftigen ihn. Trotz vollem Terminkalender versuche er auch selbst immer wieder aktiv Sport zu treiben. So lege er die 14 Kilometer lange Strecke von seinem Wohnort nach Basel fast täglich auf dem Velo zurück.