Die Erlenmatt entwickelt sich schrittweise zu einem ganz normalen Stadtquartier. Nun hat sie auch ein Primarschulhaus und eine Sporthalle. Das Schulhaus ist seit Sommer in Betrieb, am Samstag wurde es offiziell an die Nutzer übergeben.

Die Regierungsräte Hans-Peter Wessels und Conradin Cramer freuten sich darüber, dass der Bau rechtzeitig fertig wurde - und dass dabei die Kosten eingehalten wurden.

Das GEbäude deckt den Raumbedarf für 12 Primarschul- und zwei Kindergartenklassen. Eine Dreifachsporthalle dient neben dem Schul- auch dem Vereinssport. Die Aula steht ausserhalb der Schulzeiten dem Quartier für Anlässe zur Verfügung.