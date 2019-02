Die Basler Parteien FDP, LDP, CVP, EVP, Grünliberalen und BDP treten bei den Nationalratswahlen im Oktober 2019 mit einer gemeinsamen Liste an. Dies gaben die Bürgerlichen heute bei einer Pressekonferenz bekannt. Das gemeinsame Ziel sei, den Nationalratssitz zurückzuerobern, den die CVP vor vierJahren mit der Wahl von Sibel Arslan an Links-Grün verlor.

Die bürgerlichen Parteien schlagen ausserdem wie erwartet die Basler LDP-Präsidentin und Grossrätin Patricia von Falkenstein als gemeinsame Ständeratskandidatin vor. Die Mitte-Allianz ruft auch die SVP dazu auf, Patricia von Falkenstein zu unterstützen.

Dies ist allerdings alles andere als sicher: Die Verhandlungen mit der SVP für eine Allianz aller bürgerlichen Parteien in Basel sind erneut gescheitert. Die Basler SVP zeigt sich in einer Mitteilung enttäuscht darüber, dass CVP, FDP und LDP auf eine Listenverbindung mit GLP, EVP und BDP setzen und zu Zusammenarbeit mit der SVP ablehnen würden.

Ob die SVP mit einer eigenen Kandidatur bei den Ständeratswahlen antritt, sei noch nicht entschieden: Sie würden im Hinblick auf die Nominationsversammlung vom April 2019 alle Optionen prüfen und danach informieren, schreibt die SVP.

Klar ist hingegen bereits, dass die Basler SP-Finanzdirektorin Eva Herzog ins Stöckli will. Sie wird von ihrer Partei höchstwahrscheinlich am 18. Februar nominiert werden. Herzog gilt als äusserst chancenreiche Kandidatin, ausserdem ist der Basler Ständeratssitz seit 1967 fest in der Hand der Sozialdemokraten.