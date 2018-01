Nationalrat Beat Jans will für den Ständerat kandidieren. Dies könnte zu einem Richtungskampf in der Basler SP führen.

In der «Tageswoche» hat Beat Jans am Donnerstag die Katze aus dem Sack gelassen: Er will definitiv für die Nachfolge von Anita Fetz kandidieren und sich parteiintern für den Ständeratssitz bewerben. Auf Anfrage bestätigte Jans diese Pläne. «Mich interessiert das Amt sehr und ich stehe zur Verfügung, wenn die Partei dies wünscht.» Er fühle sich wohl in Bundesbern, sei gut vernetzt und dossierfest, so Jans weiter. «Meine Motivation ist riesig.»

Überraschend kommen diese Pläne nicht, aber sie bergen Konfliktpotential. Interesse am einzigen Basler Ständeratssitz hat nämlich auch Regierungsrätin Eva Herzog. Und am Schluss muss sich die Basler SP entscheiden, wen sie ins Rennen schickt. Dieser Entscheid soll im Frühling 2019 fallen.

Legende: Beat Jans will Ständerat werden, Eva Herzog hat ebenfalls Interesse. Keystone

Jans und Herzog gehören innerhalb der Partei unterschiedlichen Flügeln an. Dies zeigte sich zuletzt bei der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform USR III. Während Eva Herzog als Vizepräsidentin der Finzdirektorenkonferenz und Basler Finanzdirektorin für die Steuerreform weibelte, kämpfte Beat Jans dagegen und dies mit Erfolg. Das Stimmvolk lehnte die USR III ab.

Im Abstimmungskampf gerieten beide SP-Parteiexponenten heftig aneinender. Der Ausmarchungskampf innerhalb der Basler SP dürfte demnach für Spannung und Spannungen sorgen.