Die baselstädtische Regierung beobachte mit Sorge, dass der Abbau einem internationalen Trend entspreche, dieser gehe zulasten der Beschäftigten an hiesigen Industriestandorten. Dies dürfe sich in Basel-Stadt nicht fortsetzen, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. Die kantonalen Behörden würden das Engagement des Konzerns in Basel seit Jahren begleiten und unterstützen. So habe die Regierung Novartis' Engagement immer als Bekenntnis zum Standort gewertet.

Gleichzeitig begrüsst die baselstädtische Regierung den geplanten Sozialplan. Sie verweist jedoch auf die Verunsicherung der betroffenen Angestellten - diese bräuchten rasch eine neue Perspektive. Die Behörden würden diesen «zur Seite stehen».

Auch Baselbieter Regierung bedauert Entscheid

Die Baselbieter Regierung reagiert ebenfalls mit Bedauern auf den Stellenabbau. Sie begrüsse Sozialplan, Umschulungs- und Frühpensionierungsangebote und biete Betroffenen ebenfalls Hilfe an.

Basel stark von Stellenabbau betroffen Der Abbau der Stellen in der Schweiz teilt sich gemäss Novartis wie folgt auf: Basel: Rund 1'000 Stellen fallen weg

Stein: 700 Arbeitsplätze werden abgebaut

Schweizerhalle: Abbau von rund 350 Stellen

Locarno und Rotkreuz: Wegfall von circa 40 Arbeitsplätzen Im Gegenzug werde man in Stein voraussichtlich bis zu 450 neue Stellen schaffen, so Novartis weiter. Der gesamte Stellenabbau in der Schweiz soll gestaffelt über vier Jahre erfolgen.

Wie Novartis ebenfalls betont, bleibe man dem Standort Schweiz aber verbunden und bekenne sich zu ihm. Entsprechend werde man am Ende des geplanten Stellenabbaus auch nach wie vor etwa 10 Prozent der gesamten Mitarbeitenden hier beschäftigen. Somit plant Novartis, in den kommenden Jahren sein weltweites Personal von derzeit etwa 125'000 auf etwa 100'000 zu kappen. Allerdings müsse dabei bedacht werden, dass sich die Zahl alleine schon durch die Ausgliederung von Alcon im kommenden Jahr reduziere.