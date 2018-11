Finanzdirektor Lauber will die Gewinnsteuern auf 13,4 Prozent senken und die Kinder- und Ausbildungszulagen erhöhen.

Nachdem Basel-Stadt bereits im Mai bekannt gab, wie die Steuervorlage soll umgesetzt werden, ist nun Baselland an der Reihe.

Zentrales Element der Baselbieter Umsetzung sei die Senkung des Gewinnsteuersatzes für Unternehmen auf 13,4 Prozent, sagte Finanzdirektor Anton Lauber. Damit wähle man einen Mittelweg, oder wie Lauber sagte: «Diese Lösung ist keine Minimal-, aber auch keine Maximallösung.»

Gestaffelte Senkung der Gewinnsteuern

Die Senkung solle nicht per sofort, sondern gestaffelt stattfinden, innerhalb von fünf Jahren. Heute beträgt der Gewinnsteuersatz in Baselland maximal 20,7 Prozent. Geplant ist, dass die Steuerreform 2020 in Kraft tritt. Das bedeutet, dass die Senkung auf 13,4 Prozent im Jahr 2025 erreicht sein soll.

Als sozialpolitische Massnahme schlägt die Regierung vor, dass die monatlichen Kinder- und Ausbildungszulagen um 30 Franken erhöht werden. Die Kinderzulagen betragen somit neu 230 Franken und die Ausbildungszulagen 280 Franken. Die Kosten dafür müssen die Arbeitgeber übernehmen.

Im Unterschied zu Baselland werden in Basel-Stadt auch die Einkommenssteuern für gesenkt von aktuell 22,25 Prozent auf 21,5 Prozent. Ausserdem werden die Prämienverbilligungen erhöht.