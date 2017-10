An der Spitze der Industriellen Werke Basel (IWB) kommt es zu einem überraschenden Wechsel: Sowohl CEO David Thiel wie auch Verwaltungsratspräsident Michael Shipton verlassen das Unternehmen.

Streit um Ausrichtung

Auslöser der Abgänge sind Auseinandersetzungen um die künftige Ausrichtung des Energieversorgers. In den letzten Monaten habe sich das interne Ringen in der Führungsetage spürbar verhärtet. Die IWB befindet sich vollständig im Besitz des Kantons Basel-Stadt.

CEO David Thiel, der das Unternehmen seit nahezu zehn Jahren leitet, wird per 15. November interimistisch von seinem Stellvertreter Claus Schmidt abgelöst. Die definitive Nachfolge soll bis spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2019 geregelt werden.

Ehemaliger SBB-Mann wird neuer Chef

Nach Angaben der IWB haben sich Verwaltungsrat und Thiel auf eine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen geeinigt. Shipton verlasse den Verwaltungsrat, weil es dort unterschiedliche Auffassungen in Führungsfragen gebe.

Interimistischer Verwaltungsratspräsident wird der frühere SBB-Chef Benedikt Weibel. Er tritt sein neues Amt bereits per 1. November an und steht maximal bis Ende 2018 zur Verfügung. Seine Wahl erfolgte durch die Basler Regierung.