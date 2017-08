Kunst am Bau

In Ormalingen gibt ein Wandbild zu reden. Das Bild ist vom Baselbieter Künstler Walter Eglin und es hängt an der alten Turnhalle. Diese soll abgerissen werden und mit ihr auch das Wandbild. Seit Wochen gibt es gegen diese Pläne Widerstand. An vorderster Front kämpft Walter Eglins Sohn: Toni Eglin.

Unterstützung bekommt Toni Eglin von Menschen aus dem ganzen Kanton. Nun aber geht der Streit zwischen ihm und der Gemeinde, die das Bild abreissen will, in eine nächste Runde. Toni Eglin droht der Gemeinde mit rechtlichen Schritten, sollte die an den Plänen, das Wandbild abzureissen, festhalten. «Das Sgraffito fällt unter das Urheberrecht», sagt Toni Eglin. Er kämpfe darum weiter und gebe nicht auf.