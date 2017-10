Die Elektronik-Kette «Media Markt» besetzt eine der grössten Flächen im Shoppingcenter Stücki in der Nähe des Kleinhüninger Hafens. 34 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind dort beschäftigt. Doch im August 2018 will Media Markt ausziehen.

«Nicht mehr das richtige Umfeld»

Grund dafür sei die Neupositionierung des Stücki: In Zukunft soll es weniger Läden geben, dafür ein grosses Multiplex Kino. Die Verkaufsfläche von «Media Markt» hätte sich dann verschoben und wäre kleiner geworden. «Das war auch ein Grund, warum wir wegziehen. Aber der Hauptgrund ist ganz klar, dass das Stücki in seiner neuen Form nicht mehr das Umfeld wäre, das wir uns wünschen», sagt Mediensprecher Sacha Wigdorovits.

«Media Markt» suche sich nun einen neuen Standort in der Stadt Basel. «Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir das Angebot gemacht, dass sie am neuen Standort arbeiten können oder sonst in einer anderen Filiale. Es gibt also keine Entlassungen», versichert Wigdorovits.

Migros, die im Stücki-Center einen Supermarkt und ein Restaurant betreibt, sagt auf Anfrage des Regionaljournals, dass diese auch nach der Neupositionierung des Stücki weiter betreiben werden.