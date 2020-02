Sturmtief Sabine ist voll in Aktion: Den bisherigen Wind-Spitzenwert für die Region Basel hat SRF Meteo in Rünenberg im Baselbiet gemessen mit 148 Kilometern pro Stunde. Im Baselbiet sollen Eltern heute und morgen selber entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Dies teilt der Kantonale Krisenstab mit.

Schulweg zu gefährlich

In Ziefen findet heute kein Primar-Schulunterricht und kein Kindergarten statt, wie die Schule mitteilt. Für Schülerinnen und Schüler, welche nicht zu Hause betreut werden können, gibt es in der Schule eine Notfallbetreuung. Auch die Kreisprimarschule Arboldswil-Titterten inklusive Kindergarten in beiden Dörfern bleibt heute geschlossen - zur Sicherheit unserer Kinder, wie Arboldswil via Facebook mitteilt.

Bild 1 / 2 Legende: Sturmtief «Sabine» hat diverse Gärten und deren Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen: hier in der Baselbieter Gemeinde Arlesheim. SRF Bild 2 / 2 Legende: Auch im Basler Gundeldinger-Quartier stürmte es stark: diverse Fahrräder hielten den Böen nicht stand. SRF

Feuerwehr und Polizei hatten in den beiden Basel bisher verhältnismässig wenig Einsätze. Im Baselbiet gingen bis am Mittag etwas mehr als 30 Meldungen ein, die im Zusammenhang mit dem Sturm stehen. In der Stadt waren es rund 20. Unter den Vorfällen sei aber kein gravierender, heisst es. Es ging vor allem um umgestürzte Bau-Abschrankungen und Bäume - rund ein Dutzend Bäume fielen im Baselbiet auf Strassen, es gibt zum Teil auch Strassensperrungen.

Ausfälle und Verspätungen im Flugverkehr

Am Basler Euro Airport kam es am Sonntagabend und im Verlauf des Montagmorgens zu diversen Aufällen und Verspätungen. Am Sonntagabend fielen 20 Flüge aus, am Montagmorgen waren es bis 10 Uhr rund ein Drittel der geplanten 180 Flüge. Kurzzeitig musste wegen der starken Windböen gar der Bodendienst eingestellt werden. Während rund 40 Minuten konnten keine Flugzeuge mehr betankt, be- oder entladen werden.

Zoo nur beschränkt zugänglich

Die Stadt ist bisher vom Sturmtief etwas weniger betroffen. Aber auch dort wurden einige Massnahmen ergriffen. So hat beispielsweise der Zoo Basel entschieden, dass nur das Vivarium für Besucher zugänglich ist. Der Rest des Zoos bleibt geschlossen. Ebenfalls haben die Verantwortlichen der Rudolf Steiner-Schule am Jakobsberg entschieden, dass der Unterricht ausfällt, da die Zugangswege zur Schule durch Waldstücke führen.